Власти Бали запретят туристам арендовать мотоциклы

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Власти острова Бали планируют запретить иностранным туристам пользоваться мотоциклами после целой череды ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Вместо этого туристы будут передвигаться на транспортных средствах, предоставленных турагентами.

План уже вызвал разногласия, поскольку сфера туризма продолжает восстанавливаться после нанесенных ей коронавирусом убытков.

По данным местной полиции, с конца февраля по начало марта более 170 иностранцев нарушили правила дорожного движения на острове.

«Если вы турист, то и ведите себя соответственно», — заявил губернатор Бали Вайан Костер.

Иностранные туристы на Бали часто предпочитают арендовать мотобайки для передвижения по острову, на котором не развита система общественного транспорта. Двухколесные транспортные средства являются хорошим вариантом для движения в пробках и вне их, а также для путешествий по живописным улочкам.

Предлагаемый запрет будет введен в действие в рамках регионального закона в этом году, но как он будет применяться, пока неясно.

Некоторые туроператоры уже выразили обеспокоенность по поводу влияния запрета на их бизнес.

Дедек Варджана, возглавляющий ассоциацию по аренде мотоциклов на Бали, подчеркивает, что предложение является поспешным, и власти должны действовать в отношении конкретных нарушений, а не вводить полный запрет на использование мотоциклов.

Ньоман Сукма Арида, преподаватель туризма в Балийском университете Удаяна, считает, что рост числа нарушений правил дорожного движения также свидетельствует о слабом соблюдении местными властями существующих правил.

В качестве альтернативы, он предложил закрепить систему аренды транспортных средств, например, убедиться, что у тех, кто арендует мотобайки, есть действительные водительские права, потребовать залог и принять меры в отношении водителей, нарушающих правила.

До пандемии коронавируса туризм составлял около 60% годового ВВП острова Бали. По данным статистического управления провинции, в январе 2023 года самое большое количество туристов на Бали приехало из Австралии — более 91 тысячи человек. Россия заняла второе место - около 22 тысяч ее граждан посетили Бали в этом месяце.