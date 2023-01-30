Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Власти Австралии ищут опасную радиоактивную капсулу, потерянную при транспортировке

30 Января 2023, 01:46
Власти Австралии ищут опасную радиоактивную капсулу, потерянную при транспортировке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западной Австралии власти ищут радиоактивную капсулу, утерянную при транспортировке с места добычи полезных ископаемых. В пятницу было выпущено экстренное предупреждение, в котором жителей просят быть начеку, не прикасаться к капсуле и сообщать обо всем, что похоже на пропавший материал, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Западной Австралии, капсула размером всего 6 на 8 миллиметров, круглая, серебристая. Она содержит небольшое количество радиоактивного цезия-137, вещества, используемого при добыче полезных ископаемых.

По данным департамента пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Западной Австралии, капсула пропала при транспортировке между рудником к северу от шахтерского городка Ньюман и Малагой, пригородом мегаполиса Перт, в период с 10 по 16 января.

Население призывают не трогать капсулу.

Доктор Эндрю Робертсон, главный санитарный врач и председатель Радиологического совета, подчеркнул, что первоочередной задачей является поиск и безопасное хранение материала для защиты населения и предупреждение населения об опасностях для здоровья.

«Воздействие этого вещества может вызвать радиационные ожоги или облучение — если люди увидят капсулу или что-то похожее, держитесь подальше от нее и не подпускайте к ней других. Не трогайте и не поднимайте его», — предупредил главсанврач.

Общественность просят при находке немедленно сообщить в департамент пожарной и аварийной службы.

Главный суперинтендант департамента пожарной и аварийной службы Дэвид Гилл (DFES) сообщил, что ведутся активные поиски опасного материала.

«Межведомственная группа по управлению инцидентами, состоящая из DFES, министерства здравоохранения, полиции и экспертов в данной области, уточняет маршрут и остановки, сделанные во время путешествия с севера Ньюмана. Начало и конец пути транспортировки — рудник к северу от Ньюмена и транспортная база в северо-восточном пригороде Перта — были в числе мест, обыскиваемых вчера и сегодня. Мы также прочесываем дороги и другие участки в зоне поиска», - сообщил он.


Фото: ww2.health.wa.gov.au
Новости по теме
Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
Сорок человек погибли в результате ДТП с автобусом в Пакистане
Самое дорогое бриллиантовое кольцо создали швейцарские ювелиры
Теги:
Читайте также
Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
Сорок человек погибли в результате ДТП с автобусом в Пакистане
Умер мультипликатор Вячеслав Назарук - создатель образа кота Леопольда
Самое дорогое бриллиантовое кольцо создали швейцарские ювелиры
Землетрясение в Иране повредило более 16 тысяч домов
Азербайджан завершает эвакуацию сотрудников посольства в Иране
Протестующие в Нидерландах пытались блокировать одну из главных трасс страны
Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
Новости партнеров
Популярное
1 Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак
2 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
3 Более двухсот депутатов маслихатов изберут в Жамбылской области
4 Серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране
5 Качеством битума при строительстве дорог в СКО заинтересовался Антикор

Лента новостей