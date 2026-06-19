Власти Астаны утвердили список домов для ремонта по дизайн-коду

Многоквартирные жилые дома с износом более 61% не подлежат ремонту для соблюдения дизайн-кода Астаны. Об этом сообщил руководитель управления жилья и жилищной инспекции города Астаны Ануар Саипов на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На рассмотрение Общественного совета был представлен проект постановления городского маслихита «Об утверждении перечня многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту, направленному на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода города Астаны».

— Пока этот перечень состоит из 21 МЖД, это по тем домам, где мы уже провели техническое обследование, и где выявлена необходимость. Перечень не исчерпывающий. Управление архитектуры с Генпланом, с Центром урбанистики будут утверждать отдельную концепцию, которая будет включать в себя первую линию, вторую линию, первую очередь. Поэтому пока предлагается утвердить 21 дом, в последующем будем его дополнять, — сказал А.Саипов.

Отвечая на вопросы членов Общественного совета, спикер пояснил, что при составлении перечня будет охвачена вся территория столицы, с упором на литерные улицы. При этом, по результатам технического обследования, если износ дома превышает 61%, то он переходит в категорию аварийных домов. Если не превышает 61%, то будет проводиться капитальный ремонт, направленный на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода.

Также по его словам, сейчас проектно-сметная документация не разрабатывается. Работы продолжатся позднее, когда, с участием Центра урбанистики, дома будут отнесены к первой или второй очереди.

После обсуждения Общественный совет поддержал предложенный проект постановления маслихата Астаны.

Ранее урбанисты предложили отображать светофоры на картах Астаны.