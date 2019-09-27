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вчера 23:45
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Власти Алматы заявили о стопроцентной готовности к отопительному сезону
27 Сентября 2019 16:14
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали о готовности к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Общая готовность городского хозяйства Алматы на 25 сентября составляет 100%. Готовность инженерных сетей: тепловые сети – 100%, котельные – 100%, сети водоснабжения, водоотведения – 100%, электроснабжения – 100%», - отметили в акимате.
Также в акимате заявили о стопроцентной готовности социальных объектов: образования, здравоохранения, и жилого фонда.
Энергоисточники АЛЭС готовы, на 100% обеспечены нормативным запасом угля на 123% (237 тысяч тонн, норма – 211 тысяч тонн) и аварийным запасом мазута на 119 % (25 тысяч тонн, норма – 21 тысяча тонн).
Ключевые слова: Алматы,
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