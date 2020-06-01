Власти 40 городов США ввели комендантский час на фоне неутихающих протестов

ВАШИНГТОН. ВВС - КАЗИНФОРМ – Массовые протесты вспыхнули в городах США на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Комендантский час был введен почти в 40 городах по всей стране. Однако люди продолжают игнорировать его, что неизбежно приводит к напряженным противостояниям с представителями власти.

Стычки демонстрантов с представителями специального подразделения внутренних войск произошли в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Толпу протестующих пытались разогнать слезоточивым газом и перчеными пулями.

Демонстранты поджигают полицейские машины, участки и грабят магазины.

В воскресенье Национальная гвардия США заявила, что 5000 ее сотрудников были задействованы в 15 штатах, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия, где толпа людей вновь собралась возле Белого дома, разжигая костры и бросая камни в офицеров полиции.

В Денвере тысячи людей участвовали в мирном протесте возле Капитолия штата Колорадо. Лежа лицом вниз с руками за спиной, протестующие повторяли: «Я не могу дышать». Масштабные акции протеста также прошли в Атланте, Бостоне, Майами и Оклахома-Сити.

В Филадельфии местные телеканалы показали, как люди разбивают полицейские машины и грабят магазин. О грабежах также сообщалось в Санта-Монике, штат Калифорния.

С начала протестов полицией были арестованы сотни людей.

Напомним, в понедельник вечером 25 мая полиция получила телефонный звонок о том, что в продуктовом магазине мужчина расплатился поддельной купюрой в 20 долларов. Офицеры полиции, прибывшие на место, пытались посадить подозреваемого Джорджа Флойда в полицейский автомобиль. Мужчина упал на землю, сказав, что страдает клаустрофобией.

На видеозаписи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Согласно предварительному вскрытию, проведенному окружным судмедэкспертом, полицейский держал свое колено на шее мистера Флойда в течение восьми минут и 46 секунд, включая почти три минуты после того, как Флойд потерял сознание.

Белому экс-полицейскому было предъявлено обвинение в убийстве 46-летнего Флойда в Миннеаполисе.

44-летний Дерек Шовен должен предстать перед судом в понедельник.