Владислава Петраш: Важно быть «красивой» в исполнительном производстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 лет назад в Казахстане образовался Институт частных судебных исполнителей. В этом году отмечает свой первый юбилей. За это время многое изменилось в институте частного исполнения, но неизменным осталось одно – преданность любимому делу. С особым трепетом и любовью о своем ремесле рассказала частный судебный исполнитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Владислава Петраш. В родном регионе ее называют «топ-моделью исполнительного производства«. Однако девушка считает, что важно быть «красивой» в исполнительном производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне 2005 года состоялся IV Съезд судей Республики Казахстан, где впервые на государственном уровне обсуждалась возможность внедрения в стране института частного судебного исполнения. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на Съезде отметил: «Кардинальной мерой по совершенствованию исполнения судебных актов является внедрение института частных судебных исполнителей».

После слов Елбасы в Казахстане начали изучать опыт развитых стран целых 6 лет. А уже в 2011 году внедрили в практику институт ЧСИ, который успешно работает в стране. К слову, одним из первых лицензию ЧСИ начали получать судебные исполнители Костанайской области. Это именно тот регион, который отличается своей активностью.

Владислава Петраш - частный судебный исполнитель региональный палаты ЧСИ Костанайской области. Посмотрев на Владиславу, многие думают, что она работает в модельном бизнесе. К слову, в родном регионе ее так и называют: «топ-модель исполнительного производства». Однако многие и не подозревают, что за внешностью хрупкой и красивой девушки скрывается строгий, верный своему делу судебный исполнитель.

Наша героиня родилась в 1984 году в городе Аркалыке. В 2005 году она окончила Казахский институт правоведения и международных отношений. В 2006 году Первоначальное училище МВД РК. За плечами Владиславы 10-летний стаж работы в органах внутренних дел, 5 лет работы в банке. После чего в 2019 году она получила лицензию ЧСИ и отправилась покорять Сарыкольский район Костанайской области.

«Что касается Сарыкольского района, который «достался» мне по распределению, то изначально у меня не было выбора, так как я уже более 20 лет проживаю в Костанае, поэтому не очень хотелось работать в районе, но теперь понимаю, и хочу поблагодарить своего руководителя палаты Костанайской области, что предоставила мне возможность получить опыт именно в этом районе. Красавицей я себя не считаю. Конечно, мне очень приятно услышать такой комплимент. В деятельности ЧСИ неважно быть внешне красивой, важно быть красивой в исполнительном производстве, то есть в работе», - рассказывает Владислава.

Девушка признается, что работа частного судебного исполнителя многогранная, универсальная. Ведь порой приходится примерять роль и адвоката, и психолога.

«Судебный исполнитель - он же юрист, адвокат, медиатор, бухгалтер касательно расчета задолженности по алиментам, а также лицо, которое осуществляет принудительное исполнение в отношении должника любыми эффективными законными способами. В данной профессии очень много плюсов. Работа с гражданами, оказание гражданам юридической помощи, которые нуждаются в тебе и видят надежду в том, что всё-таки должник исполнит решения суда или другого исполнительного документа. И самое приятное в данной сфере - прекращать производство в связи с полной оплатой взыскателю. Ну и не буду таить, - оплата деятельности судебного исполнителя», - добавила она.

Владислава также поведала, как проходит один день частного судебного исполнителя.

«Рабочий день ЧСИ обычно начинается с телефонных звонков, то есть постоянные бесконечные звонки поступают в адрес ЧСИ: кому-то нужно снять арест либо какие-то ограничения, наложенные судебным исполнителем в отношения должника. Рабочий день непредсказуем. Обычно я планирую свой следующий рабочий день с вечера: кого-то нужно вызвать на профбеседу, с кем-то нужно подписать предупреждение об ответственности, кого-то нужно направить в центр занятости для трудоустройства, либо выехать по адресу, где проживает должник. Работа ЧСИ бесконечная. Об этом можно говорить бесконечно долго», - признается она.

Вспомнила Владислава и о неприятных моментах в работе, которые возникают очень часто.

«Неприятные моменты исходят опять же от тех людей, которые не исполняют и не пытаются исполнять решения суда либо уполномоченного органа. То есть, к ним применяешь букву закона, соответственно, у злостных должников реакция разная. А еще один из неприятных моментов, когда тебя судят по судебному исполнителю, который ранее занимался тем или иным исполнительным производством и при этом бездействовал, отсюда исходит недоверие со стороны взыскателей. В какой-то степени я могу согласиться в том, что судебные исполнители неприятные люди, которые приходят домой к должнику и изымают принадлежащее ему имущество. Но неприятные для кого, для того должника который не желает и не пытается исполнять решения суда. Кому понравится, когда люди расстаются со своим имуществом? Но у нас же есть и взыскатели, которые обратились за помощью к ЧСИ не от того, что им делать нечего, а от того, что их права нарушены. Что когда-то тот же должник одолжил какую-то денежную сумму и не вернул. В этой ситуации, когда у должника «отбирают» его имущество, срабатывает закон бумеранга. Пусть должник на себе испытает, как это неприятно, когда твое имущество забрали и не вернули, а все действия производятся в рамках закона», - рассказывает девушка.

В канун дня образования института ЧСИ, и 10-летнего юбилея, Владислава Петраш поздравила своих коллег и поделилась секретами работы с начинающими ЧСИ.

«Хочу пожелать начинающему судебному исполнителю «вкалывать» и еще раз «вкалывать», не жалея своего времени и сил, и все исполнительные мероприятия производить в рамках закона. И еще запаситесь терпением. А те люди, которые думают, что здесь деньги падают с неба, хочу сказать: вы глубоко ошибаетесь, это миф. У меня 10-летний стаж работы в органах дознания и пятилетний стаж в банковской сфере и ни одна из выше перечисленных работ не приносила мне морального и душевного удовольствия, как приносит работа в деятельности частных судебных исполнителей. С юбилеем, коллеги!» - поздравила Владислава Петраш.