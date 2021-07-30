Новости
Владислав Яковлев завершил выступление на Олимпиаде в Токио
30 Июля 2021 07:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились финальные заплывы по академической гребле среди мужчин в финале D, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Новости по теме«Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать
Казахстан в этом виде программы представил Владислав Яковлев.
По итогам заплыва казахстанец расположился на первом месте, показав время 7:03.37. Таким образом, в финальном протоколе казахстанец стал 19-м.
Напомним, что атлеты в группе D разыгрывали между собой право на 19-24 места.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 30 июля можно здесь.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Астана» проиграла «Арису», но вышла в третий раунд отбора Лиги Конференций
- «Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций
- Велогонщик «Астаны» Родригес стал седьмым по итогам «Вуэльты Кастилии и Леона»
- Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки
- Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать
- В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Дана Телятникова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047