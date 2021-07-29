Новости
Владислав Яковлев стал пятым в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
29 Июля 2021 09:31
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Токио завершились полуфинальные соревнования по академической гребле. Владислав Яковлев показал пятый результат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Новости по теме«Кайрат» вылетел из Лиги чемпионов Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021 Коронавирус: резкий рост смертности в мире, в Токио - снова рекорд заражаемости
Казахстан на этих соревнованиях представлял Владислав Яковлев.
В своём заплыве Яковлев показал пятый результат.
Завтра, 30 июля, казахстанский спортсмен примет участие в финале D. Спортсмены в группе D разыграют между собой право на 19-24 места.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.
Фото: НОК Казахстана
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанские ватерполисты уступили в третьем матче группового этапа на Олимпиаде
- «Кайрат» вылетел из Лиги чемпионов
- Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021
- Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
- Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047