Владислав Оленчук: Бальный танец сравниваю с шахматами

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске можно бесплатно обучаться бальным танцам. Руководитель танцевальной студии Владислав Оленчук работает в этой сфере 30 лет. Он не только подготовил своих последователей, но и выступает на сцене. Артист рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своем пути в искусстве.

–Владислав Владимирович, расскажите о себе. Когда Вы начали заниматься бальными танцами?

– Я родом из Петропавловска. После школы поступил в музыкальное училище, в класс хореографии. Получил специальность руководителя ансамбля художественного танца. Танцем я занимался с 1-го класса, в школе был кружок. Там меня обучили народным танцам и, поскольку мне этот вид искусства не понравился, я перестал заниматься. В средних классах меня приняла к себе классный руководитель и руководитель ансамбля «Тоника» Марина Бархатова.

Она набирала детей в танцевальную группу, рассказала об ансамбле и объяснила, как нужно тренироваться. Из нашего класса несколько детей решили заниматься. Так я вошел в мир танца, занимаюсь бальным танцем с 10 лет.

Марина Ивановна была опытным наставником, она сумела нас увлечь. В коллективе была хорошая атмосфера, мы были дружными.Участвовали в разных концертах и конкурсах. В 15 лет руководитель попросила меня помогать в обучении новичков. Это тоже содействовало совершенствованию моего мастерства.

В 1992 году Марина Бархатова поехала в Москву к родственникам и погибла в дорожно-транспортном происшествии. Наш коллектив остался без руководителя. Я тогда был еще молод, не был готов работать с большим коллективом. Поэтому, мы пригласили на руководство Андрея и его младшую сестру Елену Левченко. Они тогда выступали в клубе «Полонез». Так мы начали работать с ансамблем. В действительности, можно сказать, что не я выбрал эту профессию, а так распорядилась судьба. И в молодости, и позднее, были времена, когда я прекращал заниматься танцем, но, так и не смог уйти из этой сферы.

В 90-е годы в Петропавловске только два коллектива занимались бальными танцами. Поэтому, мы часто выступали на различных концертах и конкурсах. Кроме танца, я выполнял обязанности тренера. И сейчас, хотя мне уже скоро пятьдесят, не прекращаю танцевать, выступаю с моим партнером.

– Работа в народной студии бального танца «Доминанта» – Ваша основная?

– Да, я руководитель ансамбля. Студия расположена в Петропавловском центре творчества детей и юношества. Наш коллектив был образован в 1977 году, тогда он назывался «Тоника». Позднее, по определенным причинам, в 1997 году мы переименовали коллектив в «Доминанту».

– Если не ошибаюсь, в студии народного бального танца может обучаться любой желающий, и это бесплатно? Многие ли хотят учиться?

– Да, у нас открыты двери для всех. В кризисные годы мы работали на коммерческой основе. Сейчас, уже в течение нескольких лет, студия принимает учеников бесплатно. Мы подчиняемся Центру творчества детей и юношества, зарплата мне идет от государства. Здесь, как организациях образования, есть определенные часы.

В чем особенность бальных танцев – например, в балете, в народных танцах есть, по закону, ограничения. То есть, можно выступать только до 35 лет, затем на пенсию. А бальными танцами можно заниматься и далее – это мировая практика. Если говорить о нашем коллективе, то «Доминанта» не участвует в спортивных турнирах. Это мой принцип, и наших родителей, потому, что не хотим портить себе нервы, поскольку там в последнее время «не чисто».

Среди моих воспитанников некоторые приходят в 3-3,5 года. В студию приходят заниматься и взрослые, вместе с детьми. В этом году открылась группа из пенсионеров. Это большая команда, в основном, женщины в возрасте 65-70 лет.

Учиться хотят многие, но не у всех это получается. Бальный танец – один из самых сложных в этом жанре. Но, конечно, главное – стремление. Если есть желание, то можно научить любого. Вообще, я сравниваю бальные танцы с шахматами. Здесь все увязано – философия, литература, математика и музыка.

То есть, танец нужно вначале продумать, а только затем выполнять движения. Этим бальный танец отличается от современных танцев – это не просто телодвижения.

– Считается, что бальные танцы – дорогое занятие. Так ли это?

– Да, это актуальный вопрос. Обычно, когда речь идет о бальных танцах, люди представляют различные состязания. Спортивные бальные танцы – это дорого. Потому, что там есть множество требований. Например, нужно брать уроки, а это очень дорого. Сценический костюм, который надевается на турниры, шьется из дорогой ткани, работа портного тоже не дешево стоит. А я разрешаю членам нашего ансамбля надевать на концерты свою красивую одежду. То есть, не принуждаю приходящих в студию покупать дорогие вещи. Некоторые родители, по своему желанию, заказывают для своих детей специальные костюмы.





– Нужно ли получить специальное хореографическое образование для того, чтобы стать специалистом в сфере танца?

– Если работать в государственной организации, то, конечно, диплом нужен. Благодаря специальному образованию узнают теорию, то есть, историю танца, стили, культуру танца и многое другое. Моему сыну 29 лет, он работает танцором в ансамбле. Он танцует 12 лет. Специального образования нет, но он замечательный танцор. Он также может ставить танец, то есть, полностью владеет профессией. Хотелось бы заметить, что не всех, у кого есть диплом, можно назвать квалифицированными специалистами. Для того, чтобы стать хорошим танцором – я бы посоветовал заниматься танцем со школьных лет. Основа для танца закладывается в раннем возрасте.

– Некоторые родители считают занятия танцами пустой тратой времени. Что бы Вы сказали таким людям?

– Особенно против того, чтобы мальчики занимались танцами, бывают настроены отцы. Это сложившийся стереотип. Искусство не бывает лишним. Например, парень придет в ночной клуб, и там ему понравится красивая девушка. Парень, который красиво танцует, безусловно, завоюет сердце любой девушки. Иногда невесты и женихи приходят, и просят обучить их первому танцу, при этом парни бывают очень неуклюжими. Танец – это тоже спорт, он укрепляет иммунитет, хорошо влияет на самочувствие.

Во время танца человек контролирует свои движения, эмоции, у него работает вся мускулатура, весь опорно-двигательный аппарат.

– Что Вы посоветуете родителям, которые хотят отдать своих детей на танцы?

– Главное – не сомневаться. Советую отдавать детей на танцы в 5 лет, в этом возрасте детей можно приучать к дисциплине и заинтересовать.

Некоторые родители приводят детей и просят научить их танцевать. Когда спрашиваю, каким танцам, они говорят, что любым. Это неправильно, жанров танца много, есть различные направления и у людей разные возможности. Поэтому, прежде, чем отдавать детей на танцы, нужно выбрать жанр. Затем, нужно так все спланировать, чтобы ребенок не пропускал тренировок. Если не тренироваться регулярно, то никакого результата не будет.

– Спасибо за беседу.