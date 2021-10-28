Владислав Грибовский: У украинцев и казахов большое сходство национальных памятей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – У украинцев и казахов большое сходство национальных памятей. Об этом в Атырау на международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» заявил кандидат исторических наук, сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАНУ Владислав Грибовский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между историей Украины и Казахстана много интересных аналогий. На основе которых складывались социальные, политические, этнические идентичности украинцев и казахстанцев. Например, в Украине и Казахстане золотоордынская история стала тем, с чего начинается национальная самоидентификация украинцев и казахов. Что имеет колоссальное значение для современных исторических представлений и национальной самоидентификации украинцев и казахов. В этом большое сходство национальных памятей наших стран», - рассказал Владислав Грибовский.

По словам В. Грибовского, очень важно чаще проводить подобные исторические конференции. Где собирается много участников, представляющих разные страны, научные школы, методы изучения истории. Таким образом, создаётся площадка для общения, обмена опытом исследований.