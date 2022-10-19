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    10:15, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

    Ранее сообщалось, что МИД РК выразил протест послу Украины.

    «Посол Казахстана в Москве был приглашен в МИД России. Так что это обычная дипломатическая практика. Сегодня посол России был приглашен в Министерство иностранных дел РК. В этой связи рассматривается заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ (Марии Захаровой). Кроме того, будут обсуждаться требования российской стороны в отношении посла Украины», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в Мажилисе Парламента.

    Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил позицию казахстанской стороны по поводу заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно высылки бывшего посла Украины в РК.





    Фото: ulysmedia.kz


    Теги:
    МИД РК Мировые новости Украина
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