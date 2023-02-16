Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины

16 Февраля 2023, 23:40
Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь, передает МИА «Казинформ».

«Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины», – написал Владимир Зеленский в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Новости по теме
Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса - МИД
Теги:
Читайте также
Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса - МИД
Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию РК о дипломатическом решении конфликта между РФ и Украиной
Спустя 7 лет получил казахстанское гражданство 74-летний украинец
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей