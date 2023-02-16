Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь, передает МИА «Казинформ».

«Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины», – написал Владимир Зеленский в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official