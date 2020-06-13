Владимир Зеленский переходит на особый режим работы - коронавирус выявлен у его супруги

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат», - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были, и именно поэтому сейчас принят специальный протокол режима работы Президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников», - пояснили в Офисе главы государства.

Исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует немедленного реагирования со стороны главы государства и его конституционных полномочий, добавили в ОП.

Как сообщал Укринформ, жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.