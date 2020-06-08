Владимир Зеленский: Коронавирус никуда не исчез

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Об этом на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», - отметил Зеленский .

В совещании участвовали представители Кабмина и правоохранительных органов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство обеспокоено ростом числа больных, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения. «Мы пошли на ослабление, но люди должны осознавать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла», - отметил он.

В то же время председатель национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

По информации Укринформа, по состоянию на 8 июня, в Украине лабораторно подтверждено 27 462 случая COVID-19. Умерли 797 человек, выздоровели - 12 195, болеют COVID-19 - 14 470.