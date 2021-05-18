Владимир Волков: Законодательство должно быть простым и эффективным в применении

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Сенате обсудили вопросы по рассмотрению дел об административных правонарушениях государственными органами и судами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков отметил, что на сегодняшний день важно усовершенствовать административно-деликтное право. Он подчеркнул, что имеющиеся системные проблемы действующего законодательства ставят вопрос о необходимости его реформирования, в основе которого должно лежать признание конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина.

«Законодательство об административных правонарушениях должно быть простым и эффективным в применении. Для административно-деликтного права являются злободневными вопросы более четкого определения круга правоотношений, охраняемых законодательством, и соответственно более чёткого разграничения между административно-правовыми и уголовно-правовыми санкциями», - сказал Владимир Волков.

Выступая на заседании, Судья Верховного суда Аслан Тукиев внёс предложения по изменению отдельных норм КоАП. В частности, введение Европротокола, который упростит порядок оформления ДТП без вызова сотрудников полиции для последующего получения страховых выплат, который может иметь место если: не причинён вред жизни или здоровью, гражданско-правовая ответственность водителей в отношении транспортных средств застрахована, а также если у участников происшествия нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП, перечня и характера видимых повреждений.

Вице-министр юстиции Наталья Пан сообщила, что разработана концепция проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документом предусматривается устранение пробелов, связанных с правоприменительной практикой по производству дел. В целом ожидается, что законопроект повысит ответственность государственных органов, избавит лиц от необходимости обращаться в судебные органы по бесспорным делам и устранят имеющиеся в КоАП пробелы и коллизии.

В свою очередь, сенатор Канатбек Сафинов подчеркнул, что главная цель производства по делам об административных правонарушениях не только всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела. Большое значение, по словам сенатора, имеет и обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

По итогам заседания Комитетом принято заключение о продолжении системной работы Министерством юстиции совместно с заинтересованными государственными органами по дальнейшему совершенствованию законодательства в данной сфере.



