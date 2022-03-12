Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Марта 2022, 14:28
Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана. Об этом сообщили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, а также члены ЦИК Сабила Мустафина и Шавхат Утемисов участвовали в заседании, находясь в рабочей командировке в Акмолинской области.

«На заседании членами Центризбиркома было принято постановление: «О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тохтасунова Владимира Имтахуновича», - говорится в сообщении ЦИК.

В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Тохтасунова В.И.

В ЦИК уточнили, что представление о досрочном прекращении полномочий депутата Тохтасунова В.И. внесено в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса от 9 марта депутаты Мажилиса досрочно прекратили полномочия Файзоллы Каменова, Сергея Решетникова .


Отставки   Мажилис   ЦИК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане