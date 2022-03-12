Владимир Тохтасунов досрочно сложит полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана. Об этом сообщили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, а также члены ЦИК Сабила Мустафина и Шавхат Утемисов участвовали в заседании, находясь в рабочей командировке в Акмолинской области.

«На заседании членами Центризбиркома было принято постановление: «О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тохтасунова Владимира Имтахуновича», - говорится в сообщении ЦИК.

В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Тохтасунова В.И.

В ЦИК уточнили, что представление о досрочном прекращении полномочий депутата Тохтасунова В.И. внесено в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса от 9 марта депутаты Мажилиса досрочно прекратили полномочия Файзоллы Каменова, Сергея Решетникова .