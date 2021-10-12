Владимир Соколин: Опыт переписи населения в Казахстане будет интересен для стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств Владимир Соколин прибыл в Казахстан, чтобы ознакомиться с ходом работ по переписи населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Впервые при масштабном мероприятии десятилетия применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября для граждан страны предоставлена возможность прохождения переписи в онлайн режиме.

«Возможностью онлайн-переписи воспользовались более 37 процентов граждан страны. С 1 октября интервьюеры начали подомовой обход с использованием планшетов. За первые 10 дней интервьюеры опросили почти 1,5 миллиона человек. Мы полностью исключили бумажные носители при сборе данных», - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

«Предпринимаемые меры позволят получить качественные данные. Это важно в первую очередь для государства. Опыт цифрового сбора данных у вас применяется впервые. Он безусловно будет интересен для других государств СНГ», - сказал Владимир Соколин.

Для ознакомления с рабочим процессом в рамках переписи населения Владимир Соколин посетил столичный департамент статистики. А после Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ побывал на одном из инструкторских участков, который расположен в акимате Байконурского района. Уполномоченные и инструкторы-контролеры подробно рассказали о рабочем процессе и о том, как решаются возникающие проблемы. К примеру, некоторые интервьюеры, проводящие опрос населения столкнулись со сложностями, возникающими из-за отказа открыть двери и впустить их. Бывают случаи, когда граждане не хотят показывать уведомление о том, что они уже прошли перепись в онлайн режиме.

«В этом нет ничего удивительного. Такая практика встречается во всех странах, которые проводят перепись населения. Думаю, здесь важна стойкость интервьюера. А граждане, должны понимать всю ответственность и важность мероприятия. Какая бы развитая информационная система не была, аналитика, полученная при переписи населения не имеет аналогов»,- отметил Владимир Соколин.

Владимир Соколин также побывал в одном из «уголков переписи», который находится в ТРЦ «Keruen city». Такие участки открыты по всей стране в центрах обслуживания населения, филиалах «Казпочты» и крупных торгово-развлекательных центрах. Сейчас в Казахстане действуют более 3 тысяч уголков переписи, в которых граждане могут пройти перепись в онлайн режиме с помощью консультантов.