Владимир Розметов: Президент затронул проблемы общества

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель крестьянского хозяйства «Атырауагроонемдери» Владимир Розметов прокомментировал выступление Главы государства в Мажилисе Парламента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашу страну постигла большая беда. Свалившимися на неё трудностями воспользовались бандиты и террористы, преследующие свои преступные цели. Они фактически объявили нам войну, убивая, при этом применяя самые жестокие методы, наших детей, которые стоят на посту, выполняют свой долг по защите граждан. Преступники хотели нас запугать и достичь своей цели – уничтожить нашу государственность, нашу независимость.

В это трудное время надо забыть мелкие обиды и разные неудобства, связанные с действием чрезвычайного положения, сплотиться вокруг Президента. Нам надо выполнять все требования правоохранительных органов, строго соблюдать режим ЧП и не мешать им в поимке бандитов и террористов», - считает Владимир Розметов.

«Как сказал Глава государства в своем обращении к народу, после окончания этого этапа будет выясняться, как силовые структуры допустили проникновение на территорию государства такого большого количества преступных элементов. Есть у него вопросы и к другим государственным службам, которые допустили случившееся, и к предпринимателям, которые решили быстро заработать на повышении цены на сжиженный газ, рост стоимости которого и привел к недовольству народа, чем воспользовались бандиты и террористы.

Давайте поддержим наших полицейских и военных, им сейчас трудно. Они рискуют своими жизнями, чтобы мы могли спокойно жить и работать. А потом когда все это закончится, мы зададим вопросы и нашими депутатам, почему они не содействовали введению в стране жестких законов, в корне помогающих уничтожать возможность проникновения в Казахстан бандитов и террористов.

В критический момент Глава государства правильно обратился за помощью к странам, входящим в ОДКБ. Миротворческие силы в нашу страну прибыли временно, помогая в защите стратегических и важных объектов, а сотрудники правоохранительных органов сосредоточились на поимке преступников. Мы благодарны ОДКБ за то, что они быстро и четко приступили к выполнению своих обязанностей.

Глава государства в это непростое время смог принять крайне своевременные и единственно верные решения для стабилизации ситуации в нашей стране и восстановления мирной жизни населения во всех регионах. Президент оперативно выступил с масштабным докладом по решению актуальных проблем в политической и социально-экономической сферах, открыто и ясно затронул проблемы общества, которые давно не решаются, дал соответствующие поручения государственному аппарату, обозначив пути выхода из создавшегося положения», - отметил Владимир Розметов.