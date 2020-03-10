Владимир Путин высказался по поправкам к Конституции о снятии ограничений для участия в выборах

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Выступая перед депутатами Государственной думы РФ, Президент России Владимир Путин высказался по предложениям парламентариев в отношении конституционных изменений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

«Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков (не более двух сроков подряд - прим. авт.)», - заявил глава РФ. Он добавил, что в долгосрочной перспективе у общества должны быть гарантии регулярной смены власти, подчеркнув, что России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль.

«Второе предложение (снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства - прим. ред.), по сути, означает снять ограничение для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», - сказал В. Путин.

«В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Конституции», - заключил он.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

В своем выступлении В. Путин также высказался о том, что не видит необходимости проведения досрочных выборов в Государственную думу, так как в настоящее время по данному вопросу нет консенсуса в парламенте.