21:06, 28 Август 2021 | GMT +6
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями ЧП в Жамбылской области
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кремля.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области.
Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.