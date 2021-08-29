Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями ЧП в Жамбылской области

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.