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    21:06, 28 Август 2021 | GMT +6

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями ЧП в Жамбылской области

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кремля.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

    Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области.

    Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Мировые новости Россия Взрывы в Жамбылской области
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