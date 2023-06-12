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    23:08, 11 Июнь 2023 | GMT +6

    Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву из-за лесных пожаров в области Абай

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    © РИА Новости / Евгений Паулин
    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин выразил с соболезнования Главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в области Абай, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», - говорится в телеграмме.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

    По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, все 14 лесничих погибли.


    Теги:
    Президент Казахстана Абайская область Россия Происшествия, ЧС
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