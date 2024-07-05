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    18:26, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Владимир Путин высказался по ситуации в Газе

    Ғазо сектори
    Фото: WAFA

    Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Астане, высказался по ситуации в секторе Газа, передает агентство Kazinform.

    - Считаем правильным, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС – Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране. К сожалению, на Евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в Секторе Газа. История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности США, разрубить палестинский «узел» и отказа от исполнения решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины, - сказал Владимир Путин.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Саммит ШОС Астана Ближний Восток Владимир Путин Афганистан Россия Конфликт
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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