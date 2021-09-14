Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

С учетом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

Лидеры также обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.