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    15:47, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

    С учетом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

    Лидеры также обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.

    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости Россия
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