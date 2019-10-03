Владимир Путин призвал к совместному формированию евразийского транспортного коридора
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Евразийский экономический союз открыт для партнерства с другими странами. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на открытии пленарного заседания XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Азия возвращает свое место. Укрепление позиций азиатских стран заметно во всех сферах, особенно в экономики. В регионе уже формируется более трети мирового ВВП, - сказал В.Путин. - Сегодня глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить. Во многом благодаря азиатским государствам мир объективно стал многополярным и, как следствие, более сложным».
«Закономерно, что эффективно и мудро использовав выгоды глобализации, технологической революции и войдя в число экономических лидеров, государства Азии стремятся играть более значимую роль в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс», - отметил В. Путин.
В. Путин также призвал участников форума совместно подумать над тем, как ускорить формирование вместе евразийского транспортного коридора, обозначив готовность России к активному развитию транзитных маршрутов.
«Именно руководствуясь принципами совместного общего прогресса, вместе с партнерами мы строим Евразийский экономический союз. Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме и учете интересов друг друга. При этом наш союз это не закрытый рынок, - сказал он.
«Построение такого типа отношений между странами – это не благие пожелание, это не вопрос отдаленного будущего, это возможно, и более того, реализуется прямо сейчас», - сказал глава РФ.
Пленарное заседание на тему: «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором также принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.
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