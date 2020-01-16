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Владимир Путин предложил кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ

16 Января 2020 02:07
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Владимир Путин предложил кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу на должность Председателя Правительства РФ, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

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«Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства.

Заручившись согласием, он внёс кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщается на сайте Кремля.

Ранее, Президент России Владимир Путин предложил создать новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и выдвинуть на нее бывшего главу кабмина РФ Дмитрия Медведева.



Фото: ТАСС
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Ключевые слова: Россия,
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Автор:

Медет Ахметов

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