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    13:41, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин сердечно поздравил Елбасы по случаю его дня рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и новых достижений в многоплановой государственной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наElbasy.

    Владимир Путин отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном.

    При этом российский лидер подчеркнул, что Первый Президент Республики Казахстан продолжает вносить свой уникальный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов Казахстана и России, а также углубление и расширение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

    Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые слова, обратив внимание на то, что казахстанско-российское сотрудничество носит добрососедский и доверительный характер, служит ярким примером межгосударственных отношений.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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