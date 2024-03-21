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    14:27, 21 Март 2024 | GMT +6

    Владимир Путин получил 87,28% голосов на выборах президента – ЦИК РФ

    Путин
    Фото: ТАСС

    Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов на выборах главы государства. Итоговый результат голосования на заседании в четверг сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — За Владимира Путина проголосовали 76 млн 277 тысяч 708 человек, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    По данным Центризбиркома, на втором месте — депутат Госдумы от фракция КПРФ Николай Харитонов — у него 4,31%, далее следуют вице-спикер Государственной думы РФ, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, у которого 3,20%.

    Она добавила, что в современной истории России подобных показателей еще не было.

    В целом явка на выборах президента составила 77,49%, в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

    Теги:
    ЦИК Политика Владимир Путин Выборы Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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