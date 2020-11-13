Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»», - говорится в указе.