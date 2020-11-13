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Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России
13 Ноября 2020 18:13
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МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
«Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»», - говорится в указе.
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