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Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

13 Ноября 2020 18:13
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Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»», - говорится в указе.


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