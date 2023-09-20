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    19:26, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Владимир Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

    Владимир Путин
    Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс - один путь», - сказал он.

    Патрушев обратил внимание, что отношения Москвы и Пекина базируются на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержке на международной арене, и они «самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре».

    «Такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе в совместном заявлении наших государств по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта текущего года», - указал секретарь Совбеза РФ.

    Инициативу «Один пояс - один путь» в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

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