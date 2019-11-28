Владимир Путин обозначил курс развития Совета Коллективной Безопасности ОДКБ под председательством России

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал направления развития Совета Коллективной Безопасности ОДКБ под председательством России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе и по обмену оперативными сведениями. Мы будем и далее стремиться укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Считаем полезным продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, их баз, другой информации, источников финансирования. Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», - сказал Владимир Путин на Совете Коллективной Безопасности ОДКБ.

По его словам, приоритетной задачей является активизация деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков.

«В этих целях намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению торговли и производства наркотиками, укреплению пограничного режима. Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержания высокой готовности миротворческих сил», - отметил лидер РФ.

«Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН. Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями», - заключил В. Путин.