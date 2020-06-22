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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

22 Июня 2020 01:17
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на ТАСС.

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«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», - сказал он.

При этом Владимир Путин призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», - сказал он.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия соответствующей поправки в конституцию), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», - пояснил президент РФ.


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