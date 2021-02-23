Владимир Кресс: Казахстан - пример для других во многих начинаниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. начальника подразделения спортивно-досугового комплекса АО «Аксуский завод ферросплавов» АО «ТНК «Казхром» Владимир Кресс поделился своим мнением по поводу наступающего Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень хороший и нужный праздник. Я рад тому, что у нас есть этот праздник, и тому, что люди активно участвуют в нем, отзываются на призыв о помощи другим и стараются помочь нуждающимся. Это прекрасное и позитивное направление. Поэтому этот праздник нужен всем. Считаю, что каждый человек должен всегда стараться помочь ближнему, отдавать этому делу душу. В этом и не только в этом отношении Казахстан может быть примером для других стран. Наша страна уже является примером для других во многих начинаниях. Желаю нашей стране процветания и мирного неба над головой», - сказал Владимир Кресс в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Он напомнил, что инициатором праздника стал Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Он очень много сделал для Казахстана, и дай Бог, еще сделает. Мы поддерживаем его политику, думаю, все будет хорошо. Как спортсмен, хотел бы отметить, что сейчас большое внимание уделяется развитию массового спорта в стране. В этом направлении реализуются различные программы, дети активно завлекаются в спорт. Это очень большое и правильное вложение. Уверен, в будущем такие дети проявят себя не только на казахстанских, но и на международных аренах», - заключил спикер.