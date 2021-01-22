Владимир Кличко высказался о возможных совместных проектах в РК

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 21 января уроженец Казахстана, выдающийся спортсмен, один из лучших боксеров современности Владимир Кличко посетил Посольство Республики Казахстан в Украине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК.

Во время встречи с коллективом Посольства В.Кличко поделился воспоминаниями о жизни в Казахстане. Он с особой с теплотой рассказал о поездке в родные места - село Кулан Жамбылской области, где некоторое время жила семья Кличко, а братья – будущие чемпионы – ходили в школу. По словам чемпиона, Казахстан и его братский народ навсегда останется в его сердце.

Владимир Кличко подчеркнул, что после завершения профессиональной спортивной карьеры занимается активной реализацией различных спортивных, гуманитарных, инвестиционных и благотворительных проектов. В этом контексте он поддержал ряд предложений Посла Казахстана Дархана Калетаева по возможному осуществлению совместных мероприятий в Республике Казахстан.