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    21:17, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Владимир Кличко высказался о возможных совместных проектах в РК

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 21 января уроженец Казахстана, выдающийся спортсмен, один из лучших боксеров современности Владимир Кличко посетил Посольство Республики Казахстан в Украине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК.

    Во время встречи с коллективом Посольства В.Кличко поделился воспоминаниями о жизни в Казахстане. Он с особой с теплотой рассказал о поездке в родные места - село Кулан Жамбылской области, где некоторое время жила семья Кличко, а братья – будущие чемпионы – ходили в школу. По словам чемпиона, Казахстан и его братский народ навсегда останется в его сердце.

    Владимир Кличко подчеркнул, что после завершения профессиональной спортивной карьеры занимается активной реализацией различных спортивных, гуманитарных, инвестиционных и благотворительных проектов. В этом контексте он поддержал ряд предложений Посла Казахстана Дархана Калетаева по возможному осуществлению совместных мероприятий в Республике Казахстан.


    Теги:
    Спорт Украина Международная деятельность МИД РК Интеграция и партнерство
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