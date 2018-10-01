Владимир Божко: В 4 областях - низкая обеспеченность детсадов видеонаблюдением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время поездок в регионы депутаты Мажилиса Парламента РК будут обращать внимание на оснащенность детских садов камерами видеонаблюдения. Об этом сообщил вице-спикер палаты Владимир Божко на заседании депутатской группы АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил парламентарий, в настоящее время Министерство образования и науки РК совместно с акиматами готовит соответствующую дорожную карту. В ней предусмотрены мероприятия по повышению квалификации педагогов дошкольных учреждений, решению проблемы нехватки мест в этих учреждениях, а также по повышению безопасности детей.

«В связи с этим предусмотрена установка дополнительно 4 тыс камер видеонаблюдения», - сказал В.Божко.

По данным МОН РК, сегодня обеспеченность детских садов видеонаблюдением достигла 58%.

В. Божко отметил, что, несмотря на проводимую МОН работу, в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях оснащенность детсадов видеокамерами остается низкой. Поэтому депутатам необходимо обращать внимание на эти вопросы во время поездок в регионы.

Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил обеспечить школы и детсады видеонаблюдением.

Автор: Руслан Габбасов