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    20:05, 17 Март 2022 | GMT +6

    Владимир Божко о Послании: Президентом реализовано все, что звучало в общественном мнении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный деятель РК, генерал-лейтенант Владимир Божко поделился, чем запомнилось вчерашнее Послание Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждое Послание Президента - призыв к обществу по совершенствованию нашей страны ее политической, экономической и социальной системы. Последнее и обсуждаемое Послание Президента не стало исключением», - рассказал Владимир Божко в ходе заседания по обсуждению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столичном Доме Дружбы.

    «Президент говорит, что мы сейчас осуществляем реформы и совершенствуем наши структуры, опираясь на то, что мы сделали 20 лет назад», - прокомментировал государственный деятель.

    Также Владимир Божко обозначил главные моменты, озвученные в Послании.

    «Президент точечно прошелся по тем моментам и взял их в разработку, что было актуальным в интернет-пространстве. Все, что звучало в общественном мнении, реализовано Президентом. Как бывший вице-спикер Парламента, как депутат отмечу, что очень верным решением является усиление роли Мажилиса Парламента. Это не просто усиление, а усиление обратной связи населения с теми депутатами, которых население избирало и оказало доверие. Президент указал на усиление работы Мажилиса по контролю за использованием бюджета, что является основным законом нашей экономики, нашей жизни. Это серьезный шаг», - считает Вадимир Божко.

    «В чем беда местных сообществ? У людей нет возможности влиять достаточно эффективно на власть и решать те проблемы, которые для них актуальны. Ведь есть проблемы государственного уровня, а есть проблемы, которые можно решить на местном уровне. То есть, поставлен вопрос о перераспределении, формировании бюджета», - подчеркнул он.

    Важным Владимир Божко также отметил упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе. По его словам, это позволит оставить процесс прямого влияния АНК на законотворческий процесс.


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