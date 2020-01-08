Владимир Божко: До пяти суток ареста грозит оскорбившим педагога

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко встретился с деканами факультетов КарГу им. Е.А. Букетова. Он разъяснил новый законопроект «О статусе педагога», рассказал о мерах поддержки талантливой молодежи и ответил на вопросы, передает МИА «Казинформ».

30 декабря минувшего года Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О статусе педагога». Как это повлияет на жизнь учителей и престиж профессии, карагандинским преподавателям рассказал Владимир Божко.

«Нам необходимы серьезные меры поддержки и защиты учителей. Сейчас статистика такова, что из 1700 золотых медалистов в педагоги идут всего около 20. Это очень мало и говорит о том, что престиж профессии падает. Для того, чтобы исправить ситуацию, мы снижаем нагрузку на учителей с 18 до 16 часов неделю с 1 сентября 2020 года. Предусмотрены доплаты за степень магистра в размере 25 тыс 500 тенге. Дополнительные выплаты положены педагогам, подготовившим победителей и призеров олимпиад и конкурсов, а также за классное руководство, проверку тетрадей и другую работу», - сказал он.





Подробно Владимир Божко остановился на штрафах, предусмотренных в новом законе. Отныне те, кто неуважительно относится к педагогам, будут обязаны нести за это административную ответственность. За нецензурную брань в адрес учителя, непристойное поведение, демонстрацию неприличных жестов физические лица должны будут заплатить штраф до 79 тыс 530 тенге. Если преподавателя оскорбит подросток от 12 до 16 лет, то его родителей оштрафуют на 53 тыс тенге. За повторную демонстрацию неуважительного отношения наказание серьезнее – до пяти суток ареста.

Также Владимир Божко рассказал о мерах поддержки талантливой молодежи. В частности, о программе «Ел үмітті», в рамках которой будут помогать талантливым детям из сел. Также теперь победители конкурсов и олимпиад смогут по отдельной квоте поступить в специализированные школы, такие как НИШ и другие. В ближайшее время заработает онлайн-школа для одаренных детей и Академия Елбасы.

Депутат также остановился на проблеме оттока молодежи из страны. Он заявил, что вузы ведут недостаточно активную работы по профориентации, в результате чего абитуриенты всё чаще выбирают зарубежные вузы.

В завершение встречи В. Божко ответил на вопросы педагогов. Они касались финансирования научной сферы и стране и увеличения размера образовательных грантов.



