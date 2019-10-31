Владимир Беккер дал рекомендации казахстанцам перед началом отопительного сезона
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер дал рекомендации гражданам по использованию печного отопления перед началом отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 сентября у нас уже произошло 1 148 пожаров, в результате которых погибли 20 человек, травмировано 34 человека и получили отравления угарным газом и в результате этого погибли 6 человек», - сказал Владимир Беккер на пресс-конференции в СЦК.
В этой связи Комитет по ЧС в целях предотвращения гибели людей от отравления угарным газом настойчиво рекомендует гражданам наряду с приведением в порядок печного отопления строго соблюдать правила его эксплуатации.
«Категорически запрещается использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не допускается сушка над печью и в непосредственной близости от нее дров, одежды и других горючих материалов. Не оставляйте печь без присмотра и особенно не доверяйте контроль за ней детям. В обязательном порядке проводите очистку дымохода печи не реже одного раза в месяц и немедленно после ухудшения тяги», - отметил Владимир Беккер.
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