НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - На сайте компании ранее было размещено уведомление о том, что она приостановила исследовательскую и коммерческую деятельность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила аккаунты во всех соцсетях.

До последнего времени у OceanGate Expeditions были аккаунты в Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn. 14 июля доступ к ним пропал.

Напомним, батискаф «Титан», осуществляющий поездки и погружения к месту гибели знаменитого лайнера «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Позже стало известно, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа. На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

В конце июня обломки батискафа «Титан» доставили в Канаду. Позже Береговая охрана США сообщила, что среди обломков батискафа «Титан», предположительно, были найдены человеческие останки.