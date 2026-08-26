Владельцев рынков начали наказывать за срыв модернизации в Казахстане

В Казахстане продолжается модернизация торговых рынков, сроки которой на ряде объектов пришлось перенести из-за незавершенных строительных и организационных работ. К субъектам, не выполняющим установленные требования, применяют административные меры, передает Kazinform.

В Казахстане продолжается модернизация торговых рынков. На сегодняшний день работы завершены на 189 объектах, еще 67 рынков планируется модернизировать до конца 2026 года.

При этом субъекты торговли, которые не выполняют установленные требования, привлекаются к административной ответственности.

Так, на рынке «Алға» в Қонаеве работы по модернизации не были начаты. На основании письма городского акимата Департамент торговли и защиты прав потребителей провел внеплановую проверку.

В результате нарушения выявили у семи субъектов торговли. Им выдали предписания об устранении нарушений до 31 декабря 2026 года.

ТОО «Market Giant», не согласившись с принятыми административными мерами, обратилось с жалобой в Специализированный суд по делам об административных правонарушениях города Қонаев. Суд оставил жалобу товарищества без удовлетворения, а постановление департамента — в силе. При этом компания вправе обжаловать решение в апелляционном порядке.

По данным Бюро национальной статистики, в Алматинской области зарегистрировано 60 торговых рынков. На девяти из них сейчас проводится модернизация.

Всего в Казахстане насчитывается 588 торговых рынков, из которых 366 — универсальные. На сегодняшний день модернизацию прошли 189 рынков, еще на 67 объектах работы планируется завершить до конца 2026 года. Еще 110 рынков соответствуют требованиям действующего законодательства.

Модернизация проводится поэтапно. До 2021 года обновили 84 рынка, в 2021 году — четыре, в 2022-м — 33, в 2023-м — 19, в 2024-м — 16, в 2025 году — 33.

Согласно Дорожной карте, в 2025 году планировалось модернизировать 100 торговых рынков. Однако на отдельных объектах строительные и организационные работы не были завершены в установленный срок, поэтому сроки реализации проектов пересмотрели. Завершить модернизацию планируется до конца 2026 года.

В регионах утверждены обновленные дорожные карты и усилен контроль за ходом работ.

По последним данным, на 33 торговых рынках работы полностью завершены, еще на 58 объектах продолжаются.

Ранее корреспондент агентства разбирался почему модернизация рынков в Костанайской области проходит болезненно.