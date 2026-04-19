    17:31, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Владельцев магазинов в Кокшетау наказали за продажу спиртного подросткам

    Штраф с приостановлением действия лицензии грозит 12 кокшетауским владельцам магазинов, в которых был продан алкоголь несовершеннолетним, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в регионе продолжаются мероприятия по профилактике подростковой преступности. Так, в Кокшетау участковыми инспекторами пресечены факты незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 

    — В погоне за прибылью владельцы двух продуктовых магазинов проигнорировали требования законодательства, что обернулось для них административной ответственностью. По итогам проверки владельцы торговых точек привлечены к ответственности по статье 200 КоАП РК. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф с приостановлением действия лицензии. Всего за три дня проведения мероприятия «Правопорядок» в регионе пресечено 12 аналогичных фактов. Это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны предпринимателей и персонала магазинов, — поделились в ведомстве. 

    Кроме того, в рамках ночных рейдов сотрудники полиции выявили 88 подростков, находившихся на улицах и в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых. В отношении их родителей и законных представителей составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми.

    Полицейские региона призвали предпринимателей строго соблюдать требования законодательства, а родителей — уделять больше внимания досугу своих детей.

    Ранее сообщалось, что еще одно «трезвое село» появилось в ВКО — жители Бозша отказались от алкоголя. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают