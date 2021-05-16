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    19:45, 15 Май 2021 | GMT +6

    Владелец паблика с фейковыми новостями доставлен в полицию Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга социальных сетей органы внутренних дел выявили Instagram страницу Qaznews24, где на регулярной основе публиковались фейковые сообщения. Владельцем паблика оказался 25-летний житель Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    Полиция считает, что размещаемая на его аккаунте информация вызывала неоднозначную реакцию со стороны общества, поскольку дезинформировала и вводила граждан в заблуждение.​

    Большой резонанс, к примеру, вызвали публикации под заголовками: «Один раз в год – казахстанцев ограничат в выезде за границу», «683 432 тенге составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца в 2021 году – бюро национальной статистики», «Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова предложила легализовать мефедрон…», «Уголовную ответственность вместо депутатов будут нести голосовавшие за них избиратели», «Статьи за изнасилование и сексуальные домогательства перенесут из уголовного кодекса в административный», «Депутаты Мажилиса отозвали Закон об обязательном декларировании доходов и имущества депутатов», «Казахстанцам теперь чтобы выехать за границу, нужно получить выездную визу в миграционной полиции» и другими.​

    Недостоверную информацию целенаправленно получали более 5,5 тысяч подписчиков.​Несмотря на абсурдность этих сообщений, пользователи активно репостили, пересылали фейковые новости друг другу через мессенджеры, делали скрины и дублировали на других информационных ресурсах.

    По факту публикаций недостоверных сведений проводится досудебное расследование по части 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК «Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации«.​

    Для проведения следственных действий владелец паблика был доставлен в полицию. Назначен ряд судебных экспертиз.

    Органы внутренних дел вновь напоминают гражданам о недопустимости распространения недостоверных сведений, необходимости доверять только официальной информации государственных органов, а также об уголовной ответственности за распространение ложных сообщений.


    Теги:
    МВД РК Алматы
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