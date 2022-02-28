Владелец массажного салона заставлял заниматься проституцией несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области задержан владелец массажного салона, подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской области установлен 43-летний владелец массажного салона, который путем обмана завербовал и с декабря 2021 года по февраль текущего года вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних. Начато досудебное расследование», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

Еще один случай, связанный с вовлечением занятием проституцией, произошел в Кызылординской области. По данным МВД, жительница региона обманом в течение недели заставляла заниматься проституцией учащуюся второго курса колледжа. Объявления об оказании интимных услуг она размещала в интернете, половину суммы полученного дохода присваивала себе.

Всего за последнюю неделю полиция выявила восемь фактов вовлечения в занятие проституцией, 43 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Также зарегистрировано 18 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией, составлено более 600 административных протоколов за приставание в общественных местах.

«К примеру, жительница Павлодарской области с начала февраля сдавала в аренду свою квартиру для организации притона для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по организации притона и составлен административный протокол за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией и сводничества», - добавила Ш. Турлыбек.