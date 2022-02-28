+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Владелец массажного салона заставлял заниматься проституцией несовершеннолетних

28 Февраля 2022 12:47
Поделиться:
Владелец массажного салона заставлял заниматься проституцией несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области задержан владелец массажного салона, подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
О цифровизации полиции рассказали в МВД РК Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане В аэропорту Атырау за насилие в отношении полицейского задержан житель Кокшетау

«В Костанайской области установлен 43-летний владелец массажного салона, который путем обмана завербовал и с декабря 2021 года по февраль текущего года вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних. Начато досудебное расследование», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

Еще один случай, связанный с вовлечением занятием проституцией, произошел в Кызылординской области. По данным МВД, жительница региона обманом в течение недели заставляла заниматься проституцией учащуюся второго курса колледжа. Объявления об оказании интимных услуг она размещала в интернете, половину суммы полученного дохода присваивала себе.

Всего за последнюю неделю полиция выявила восемь фактов вовлечения в занятие проституцией, 43 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Также зарегистрировано 18 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией, составлено более 600 административных протоколов за приставание в общественных местах.

«К примеру, жительница Павлодарской области с начала февраля сдавала в аренду свою квартиру для организации притона для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по организации притона и составлен административный протокол за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией и сводничества», - добавила Ш. Турлыбек.

Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
О цифровизации полиции рассказали в МВД РК
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане
В аэропорту Атырау за насилие в отношении полицейского задержан житель Кокшетау
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
В аэропорту Атырау за насилие в отношении полицейского задержан житель Кокшетау
Откачка талых вод ведётся в одном из райцентров Атырауской области
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив