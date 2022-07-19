19 Июля 2022 22:00

Владелец аттракциона, на котором в Атырау пострадали дети, берет вину на себя

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Владелец аттракциона, на котором в Атырау пострадали дети, берет вину за произошедшее на себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в соцсетях распространяется информация, что ЧП произошло на карусели. Нет. Происшествие было на аттракционе «Микки Стар». Это подъемник с креслами, который поднимается и опускается. Никто с аттракциона не выпадал. Просто установка с сиденьями резко опустилась вниз. Детей в креслах удерживают 2 ремня, снизу резиновый амортизатор. Конечно, так как мы арендуем аттракцион, ответственны мы. И я никуда от этой ответственности не убегаю. Полностью взяли на себя расходы на лечение детей. В настоящее время мы ждем результатов технической экспертизы»,- говорит директор ИП «Манас» Манас Сериккалиев.

По словам предпринимателя, аттракционы в аренду он получил около месяца назад. Перед запуском провел полное техническое обслуживание, так как они простаивали два года пандемии. Главным заказчиком строительства и установки аттракционов является городской отдел ЖКХ.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, ведомство приняло на баланс аттракционы, и их далее передали в доверительное управление предпринимателю. А дальше ответственность несет владелец.

«Аттракцион на территории молодежного парка был передан с баланса управления строительства Атырауской области в отдел ЖКХ города Атырау 28 июня 2021 года. Финансовому отделу было предложено отдать аттракционы в доверительное управление. Тендер выиграло ИП «Манас». В настоящее время все аттракционы закрыты на время технической экспертизы. Кто принимал аттракционы, качество проверки и общее техническое состояние аттракционов - выявит расследование»,- сообщили в городском отделе ЖКХ.

Как ранее сообщалось, упавшие в Атырау с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков.



