Владелец Альфа-банка выходит из всех активов в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Люксембургский холдинг ABH Holdings, владеющий в России Альфа-банком и «Альфа Страхованием», выходит из всех активов в стране. В начале марта стало известно, что совладельцы банка Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свои доли в нем. Но только банком уход не ограничится: миллиардеры выйдут и из других российских активов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В распоряжении Би-би-си есть заявление члена совета директоров люксембургского холдинга ABH Эндрю Бакстера о готовящемся выходе из российских активов.

Люксембургская ABH Holdings владеет Альфа-банком и «Альфа Страхованием». О продаже Альфа-банка было известно с начала марта. Теперь Фридман и его партнеры готовятся и к продаже страхового бизнеса.

«Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами сделку по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция [переезд компании из одной юрисдикции в другую] или реструктуризация с выделением бизнеса», - говорится в заявлении Бакстера.

В марте о планах вывести все российские активы из «недружественной» юрисдикции рассказывал Би-би-си собеседник, близкий к Фридману.

Собеседник Би-би-си в руководстве «Альфа-групп» эти планы подтвердил.

«Сейчас невозможно вести бизнес и здесь, и там. Мы ждали, что «железный занавес» закроется с нашей стороны, но он более плотно закрылся с той стороны, поэтому бизнес вести и в России, и на Западе невозможно», - пояснил решение собеседник Би-би-си.

Он добавил: «Все компании «Альфа-групп» идут по дороге редомициляции. Процесс непростой и небыстрый, он связан с бюрократическими препятствиями - как с внутренними, так и с внешними. Но мы идем по этой дороге, и активы будут редомицилироваться».