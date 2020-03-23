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Владельцы ресторанов привлечены за нарушение режима ЧП в Восточном Казахстане

23 Марта 2020 18:20
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Владельцы ресторанов привлечены за нарушение режима ЧП в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане владельцы караоке-клуба и ресторанов привлечены за нарушение режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В полиции сообщили, что в ходе рейдовых мероприятий в Восточно-Казахстанской области выявлено несколько нарушений со стороны субъектов малого и среднего бизнеса.

К примеру, в городах Усть-Каменогорск и Семей в двух ресторанах, несмотря на ограничения, проводились мероприятия с нарушением режима работы. В отношении обоих владельцев заведений начато административное производство и для дальнейшего решения материалы направлены в суд.


«Игнорируя режим ЧП в праздничный день Наурыз-мейрамы, караоке- клуб областного центра продолжал свою деятельность после 22:00 часов. В отношении владельца составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, к административной ответственности привлечено юридическое лицо за несоблюдение дезинфекционной обработки на территории ТОО. На сегодня на территории ВКО зарегистрировано семь фактов нарушения режима чрезвычайного положения.

Полиция ВКО напоминает, что соблюдение правила личной и общественной безопасности – это неотъемлемая часть пресечения и предотвращения коронавирусной инфекции.
Фото: пресс-служба ДП ВКО



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК, Коронавирус в РК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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