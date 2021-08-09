Владельцы магазинов в Костанае просят упростить работу с табачными изделиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане активно внедряется маркировка товаров. Для табачных изделий она уже является обязательной. Однако костанайские владельцы магазинов «у дома» считают, что новая норма пробьет большую брешь в мелкой рознице. Этот вопрос обсудили на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области с участием представителей КГД МФ РК и оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты.

В чем суть цифровой маркировки? С 1 октября 2020 года на всех табачных изделиях и даже стиках для электронных сигарет, которые реализуются в РК, должен присутствовать код Data Matrix. В нем содержится вся информация о товаре – производитель, импортер, серийный номер партии и т. д. Это нужно для того, чтобы можно было отслеживать перемещение товара. Когда пачка сигарет доходит до конечного покупателя, ее необходимо вывести из оборота с помощью 2D-сканера.

Покупка этого оборудования ложится на плечи предпринимателя, как и обновление программного обеспечения для контрольно-кассовых аппаратов, которые необходимо «связать» с 2D-сканером, а также оплата дополнительных услуг бухгалтера.

По словам владельцев мелких розничных магазинов, продавец просто не может сам выполнять все требования налоговых органов. А магазин с доходом в 300 тысяч тенге в месяц новую штатную единицу просто не потянет, считают владельцы магазинов.

Однако, как пояснил представитель Комитета госдоходов РК Нурдаулета Орынтая, в услугах бухгалтера не будет необходимости, так как сейчас прорабатывается вопрос об упрощении бизнес-процессов для мелкой розницы, работающей с маркированными товарами.

«Речь идет об отмене обязательного подтверждения актов приема-передачи в системе маркировки. Эта норма будет добровольной для бизнеса. Что касается 2-D сканера, он стоит порядка 25 000 тенге. Есть и бесплатная альтернатива - мобильное приложение Naqty Sauda Kassa», - отметил Нурдаулет Орынтай.

Предприниматели поинтересовались, как быть, если сигнал Интернета нестабильный или ККМ не исправна. Как в таком случае избежать штрафа.

«Мы сейчас активно работаем с фокус-группами, выезжаем в разные регионы. Да, к сожалению, проблема с Интернетом актуальна. Передача данных возможна только онлайн. Если в регламенте ККМ есть «мягкий» чек, где хранится информация, то в плане маркированных изделий такой возможности пока нет. Сейчас с КГД обсуждаем возможность проведения этих операция постфактум», - ответил управляющий директор Центра развития цифровой экономики Нуржан Баекеев.