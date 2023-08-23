Владельцы частных детсадов и школ Жамбылской области жалуются на неравные условия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Предприниматели просят продлить госзаказы в частных школах на 1 месяц - в период выплаты отпускных и оздоровительных пособий, которые остаются без госзаказа и родительской оплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».

На площадке региональной палаты предпринимателей прошло совещание с членами филиала Жамбылской области Казахстанской ассоциации непрерывного образования по проблемам, требующим решения.

Основные проблемные вопросы касаются, в первую очередь, недостаточного финансирования, несправедливого распределения средств – государственные организации получают деньги из трех источников, а частные - только подушевое. То же самое с обеспечением бесплатным горячим питанием и бесплатными учебниками, это предусмотрено только для детей государственных школ. Эти вопросы поднимали руководители частных детсадов и школ Жамбылской области.

«Почему так ущемляются права детей, посещающих частные организации образования? Требования растут - то турникеты надо установить за миллионы тенге, то видеокамеры надо подключить к центру управления ДВД и т.д, но финансы выделяют только госорганизациям на эти цели. Многие могут подумать: «предприниматели пусть сами решают свои проблемы, что знали на что шли». Да, многие предприниматели инвестировали в эту сферу, оформили кредиты и открыли частные организации образования, так как откликнулись, когда нужна была помощь государству по обеспечению охвата дошкольным образованием детей по программе «Балапан», создали рабочие места и поверили чиновникам, что финансирование будет адекватным. Но на сегодняшний день проблемы в этой сфере растут и не решаются», – говорит депутат Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова.

«Проблема недофинансирования действительно имеет место быть, к примеру, частные сады и школы поднимают вопрос, что в Методике подушевого финансирования не предусмотрены доплаты за категории педагогов, соответственно Фонд оплаты труда частного сада или школы не позволяет произвести такие доплаты. Частные школы, которые работают по государственному образовательному заказу, вынуждены выискивать средства на покупку учебников или перекладывать на плечи родителей, такая же ситуация с обеспечением питания детей. Вышеназванные проблемы в виду системного характера включены в Реестр проблем Нацпалаты «Атамекен», также нами выносились на рассмотрение у Заместителя Премьер-Министра Жамаубаева Е.К. и Совет отечественных предпринимателей», - отметил управляющий директор - директор Департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

Частично удалось решить вопрос по обеспечению питанием и учебниками детей СУСН, обучающихся в частных школах. Для решения оставшихся проблем требуется внесений изменений в действующие Законы, соответствующие предложения Нацпалатой внесены в Министерство просвещения.

Директор жамбылского филиала КАНО Эльнара Курманалиева озвучила предложение о заключении договоров частных дошкольных организации с отделами образования на новый финансовый год с обеспечением необходимого повышения размеров госзаказа, так как имеющееся финансирование недостаточно на предоставление законодательно установленных ежегодных трудовых отпусков педагогов. Также участники совещания настаивали на рассмотрении вопросов о включении затрат на оплату квалификационных категорий педагогов от 30-50%, повышении зарплаты медработникам, повышение зарплаты помощникам воспитателей на 21%.

Предприниматели просят продлить госзаказы в частных школах на 1 месяц - в период выплаты отпускных и оздоровительных пособий, которые остаются без госзаказа и родительской оплаты. Также вопрос об обеспечении учебниками, горячим питанием и т.д. остается открытым. Ведь это нарушение конституционных прав детей, посещающих частные образовательные организации с размещением государственного образовательного заказа.