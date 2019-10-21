Владельцы автомобилей с иностранными номерами не смогут избежать штрафов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 21 октября т.г. предписания о нарушениях зафиксированных системами фото- и видеофиксации в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в Шымккенте будут приходить не только водителям с казахстанскими номерами, но и автовладельцам с иностранной регистрацией. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК, передает МИА «Казинформ».

Ранее такая возможность отсутствовала, потому как предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля зарегистрированного в РК.

По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и соответственно сформировать административное предписание.

Между тем, за 3 последних года статистика ДТП совершенных с участием автомобилей с иностранными номерами выросла в 2 раза, и необходимо было находить пути идентификации нарушителей на таких машинах.

Отметим, что на территории РК все водители вне зависимости от страны регистрации транспортного средства должны иметь полис обязательного страхования

Генеральной прокуратурой совместно с Комитетом административной полиции, Национальным банком, Государственным кредитным бюро, являющимся владельцев единой страховой базы и ТОО «Коркем-телеком», держателями камер «Сергек», проведена большая работа по идентификации водителей, управляющих автотранспортом с иностранными номерами.

Сведения о лицах, управляющих иностранным автомобилем, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте.

Как отметили в Генпрокуратуре, реализация всех мер стала возможной благодаря тесному взаимодействию и слаженной работе правоохранительных и государственных органов, а также других организаций.