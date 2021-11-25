Владельцы 264 квартир не платили налоги за сдачу жилья в аренду в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок», полицейские выявили 264 квартиры в столице, владельцы которых не платили налогов за сдачу жилья в аренду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

«В соответствии с указанием Министерства внутренних дел Республики Казахстан с 01 сентября по 01 декабря текущего года, на территории города Нур-Султана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Цели и задачи мероприятия: усиление мер по профилактике правонарушений и преступлений на обслуживаемых административных участках, в том числе установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения», - говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия, участковые инспекторы полиции на своих административных участках проводят поквартирный, а также подворный обход с выдачей визитных карточек и размещают информационные листы в подъездах жилых домов, магазинах, зданиях государственных учреждений, КСК, организациях всех форм собственности, увеселительных заведениях (рестораны, кафе, бары, клубы и т.д.), а также в общедомовых чатах жителей.

В ходе ОПМ осуществлена проверка съемных квартир, выявлено 264 квартиры, предоставляющих жилье внаем без регистрации в налоговых органах, по всем фактам направлены уведомления в налоговое управление. Проведено 250 рейдов на рынках и в иных местах торговли.

Выявлено 197 лиц без определенного места жительства, из которых 10 помещены в Приемник-распределитель. За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения в полицию доставлено 12 несовершеннолетних, за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей – 41, за нарушения общественного порядка 92.

Проверено более двух тысяч лиц по месту жительства, состоящих на учете в ОВД. К административной ответственности привлечено 9 155 лиц.