25 Июня 2022 11:46

Владельцев шести кафе-баров в Таразе оштрафовали за находящихся в них ночью подростков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Потенциальные места массового отдыха молодежи находятся в эти дни в зоне усиленного контроля жамбылской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досуговые мероприятия, посвященные «Последнему звонку», находятся под пристальным вниманием жамбылских полицейских, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В целях профилактики правонарушений и преступлений, а также во избежание вовлечения несовершеннолетних в преступную среду в период проведения выпускных вечеров с 17 до 26 июня, сотрудники полиции усилили плотность нарядов патрульной службы».

Взяты под контроль места купания и отдыха молодежи. Созданы мобильные группы с участием волонтеров, местных исполнительных органов, управления образования и иных заинтересованных органов по отработке увеселительных заведений.

На мероприятиях, посвященных выпускным вечерам, закреплены дежурные наряды из числа сотрудников ювенальной полиции и участковых инспекторов, которые сопровождают выпускников и их родителей от начала мероприятия до окончания и традиционного для выпускников встречи рассвета.

Проводятся беседы с владельцами развлекательных заведений о недопущении употребления несовершеннолетними алкогольных напитков и запрете использования пиротехнических изделий.

«За 6 суток мобильными группами выявлено свыше 100 административных правонарушений, в их числе 57 фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей. Привлечено к ответственности 6 владельцев кафе-баров за допущение нахождения 10 несовершеннолетних в увеселительных заведениях после 22:00 без родителей. Выявлено два факта продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. Установлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Все увеселительные заведения, места отдыха молодежи, а также водоемы, находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов», - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Жамбылской области полковник полиции Куанышбек Калжанов.